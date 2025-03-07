"طريق البداية" 15 حلقة.. مارثون دراما رمضان ينتظر حسين فهمي وخالد سليم

يشارك مسلسل “طريق البداية” في السباق الرمضاني الحالي ، حيث يعرض عبر 15 حلقة على قناة المحور ، وذلك في النصف الاول من الشهر الكريم ، بمشاركة عدد كبير من الفنانين ، يتقدمهم النجم حسين فهمي و خالد سليم وشيري عبدالحميد وميس حمدان و رزان مغربي و نهال عنبر و ايهاب فهمي و ريهام سعيد و علاء مرسي و أحمد سلامة و عايدة رياض و محمد مهران ، والمسلسل من تأليف و اخراج سامر خضر .

من ناحية اخرى تشارك الفنانة شيري عبد الحميد في بطولة مسلسل "بنات همام" ، والمقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ، وتتناول الأحداث القصة العريقة لــ (ريا وسكينة) ، وذلك من منظور مختلف وفي حقبتين زمنيتين مختلفتين ، حيث تتم تبرئتهما من كل ما نسب لهما من خطف السيدات وقتلهن بهدف سرقة متعلقاتهن ، بل كانتا تعملان بنضال مع المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر، وتتوالى الأحداث ، حيث تجسد شيري شخصية رسامة تدعى "ميرنا" ، والعمل من تأليف أحمد عاشور واخراج كريم رفعت وبطولة وفاء عامر وحورية فرغلي ومحمد عبدالعظيم ومنذر رياحنة وأحمد عبدالله محمود وأشرف مصيلحي .

كما تستعد عقب نهاية شهر رضمان لاستئناف تصوير مسلسل "زمالك بولاق" إخراج أسامة عمر وتأليف أحمد رجب واسلام شتا وباسم الخطيب ، وبطولة باسم سمرة وخالد الصاوي وعبير صبري وانتصار ، بجانب تصوير فيلم "يا فرحتي" تأليف ميشيل منير، وبطولة أحمد فتحي ومي كساب وميمي جمال وإسماعيل فرغلي وياسر الطوبجي وأوتاكا ومحمد رضوان ، وأيضاً فيلم "ميجا ستار" تأليف على غالب واخراج أسامة عمر وبطولة رنا رئيس ومحمد ثروت .