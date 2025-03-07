كأس مصر.. الزمالك ومودرن يتجهان للأشواط الإضافية

انتهى الشوط الثاني من المباراة التى تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، و نظيره مودرن سبورت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، من المباراة المقامة بينهما الان على ملعب استاد القاهره الدولى، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس مصر.

واتجهة المباراة إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفريق الفائز والمتأهل إلى دور ربع النهائي.

أحرز هدف الزمالك اللاعب نبيل عماد دونجا بعد 5 دقائق فقط من بداية اللقاء، بينما جاء هدف مودرن عن طريق اللاعب معتز الزدام فى الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، وترجم سيطرته على الكرة بتسجيل هدف الشوط، بينما فشل مودرن في استغلال الفرص التى اتيحت له وتسجيل الأهداف.