ads
السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. الزمالك ومودرن يتجهان للأشواط الإضافية

الزمالك ومودرن
الزمالك ومودرن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الثاني من المباراة التى تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، و نظيره مودرن سبورت، بالتعادل الإيجابي  بهدف لكل فريق، من المباراة المقامة بينهما الان على ملعب استاد القاهره الدولى، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس مصر.

واتجهة المباراة إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفريق الفائز والمتأهل إلى دور ربع النهائي.

أحرز هدف الزمالك اللاعب نبيل عماد دونجا بعد 5 دقائق فقط من بداية اللقاء، بينما جاء هدف مودرن عن طريق اللاعب معتز الزدام فى الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، وترجم سيطرته على الكرة بتسجيل هدف الشوط، بينما فشل مودرن في استغلال الفرص التى اتيحت له وتسجيل الأهداف.

كاس مصر الزمالك مودرن سبورت