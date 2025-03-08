الأنبا إقلاديوس يزور مزرعة الفراخ بدير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر

قام الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، مساء أمس الجمعة، بزيارة تفقدية لمزرعة الفراخ الخاصة بالدير.

وقد شملت الزيارة تفقد الأنبا إقلاديوس لمختلف الأماكن داخل المزرعة، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بتفاصيل سير العمل، وفي جو من الفرح والسرور بين الحضور، قام نيافته ببركة عنبر فراخ جديد، والذي يعتمد على أحدث تقنيات التربية والتسمين، بالإضافة إلى أحدث البطاريات الخاصة بالفراخ البياضة.

رافق الأنبا إقلاديوس في هذه الزيارة المباركة عدد من أباء الدير، حيث تم التقاط الصور التذكارية معهم.

وفي الختام، دعا أن يبارك الرب كل عمل يتم لمجد اسمه القدوس، بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا إقلاديوس.