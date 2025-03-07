شاهد| إدمان الشابو وراء اعتداء شاب على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان

في واقعة مروعة هزت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تمكن أهالي المنطقة من القبض على شاب يُشتبه في تعاطيه لمخدر "الشابو" بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي ملحق بمسجد.

وجرت الحادثة أثناء وجود الطفلة داخل الحمام الواقع بجوار سوق "ابني بيتك" بالمدينة في نهار شهر رمضان، حيث دخل المتهم إلى المكان واعتدى عليها، وفقًا لرواية والدتها التي تعمل بالقرب من موقع الحادث. وعندما عادت الطفلة إلى أمها وهي في حالة بكاء هستيري، كشفت لها عن تعرُّضها للاعتداء، مما دفع الأم لإطلاق صرخات استغاثة.

تجمهر الأهالي على الفور وتوجهوا إلى مكان الحادث، حيث تمكّنوا من إلقاء القبض على المُتَّهم، وردّوا عليه بعنف قبل تسليمه إلى رجال الشرطة التي فتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة. وأشار شهود إلى أن المُعتدي معروف بإدمانه لمخدر الشابو، ما أثار تساؤلات حول تأثير التعاطي على سلوكه الإجرامي.

وتُواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتفصيل ظروف الحادثة، بينما تتصاعد مطالبات أهالي المنطقة بتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطفال ومراجعة إجراءات حماية الأماكن العامة.