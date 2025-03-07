أهلي جدة يتنزع نقطة أمام الخليج بالدوري السعودي بمشاركة محمد شريف

فرط فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في فوز على مضيفه أهلي جدة، لتنتهي المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بالتعادل 2-2، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

جلس محمد شريف على مقاعد البدلاء في مباراة أهلي جدة ضد الخليج، وشارك في الدقيقة 85 بدلًا من زميله توماس مورج، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مباراة أهلي جدة ضد الخليج

تقدم أهلي جدة على الخليج بهدف عكسي سجله سعيد حمسل زميل محمد شريف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30.

وأدرك عبدالله السالم التعادل لفريق الخليج في الدقيقة 45+2، ثم أضاف زميله فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 45+9، لينتهي الشوط الأول بتقدم زملاء محمد شريف على أهلي جدة بنتيجة 2-1.

واستمرت النتيجة طويلًا حتى الرمق الأخير من المباراة، حيث انتزع أهلي جدة تعادلًا قاتلًا في الدقيقة 90 عن طريق البرازيلي جالينو.

وعاد محمد شريف للتسجيل مجددًا، بعدما أحرز هدف الخليج الوحيد في مباراة الجولة الماضية من الدوري السعودي أمام الخلود، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأخير.

بذلك، شارك محمد شريف في 14 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 30 نقطة في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد أهلي جدة إلى 48 نقطة في المركز الخامس.