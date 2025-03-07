رونالدو وحده لا يكفي.. النصر يتعثر أمام الشباب بالدوري السعودي

تعثر فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام نظيره الشباب بالتعادل بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

بدأ رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر ضد الشباب، ولعب المباراة حتى الدقيقة 71، بعد استبداله بزميله جون دوران.

مباراة النصر ضد الشباب

تألق رونالدو خلال مباراة النصر ضد الشباب، إذ سجل هدفًا وحصل على أعلى تقييم بين لاعبي العالمي.

قص المغربي عبدالرزاق حمدالله شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45، ووضع الشباب في المقدمة بهدف من ركلة جزاء.

وافتتح أيمن يحيى التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 45+7.

وفي الشوط الثاني، حصل محمد آل فتيل مدافع النصر على البطاقة الحمراء في الدقيقة 52، قبل أن يسجل محمد الشويرخ هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو في 23 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بتلك النتيجة، وصل رصيد النصر إلى 48 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس.