محافظة الجيزة تستجيب لشكاوي مواطنين بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدد من شكاوي المواطنين بأحياء الهرم والعمرانية بولاق الدكرور ، حيث تضمنت لشكوى الاولى تضرر سكان أحد العقارات بحدائق الاهرام بحى الهرم من قيام ساكن بالبناء على سطح العقار بدون اى تراخيص مما يشكل خطراً علي السلامة الإنشائية للعقار ؛ في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين.

وعلي الفور كلف “النجار ” حى الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة وقد تم إزالة كافه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف ، كما تلقت الصفحة الرسمية شكوي سكان منطقة ترعة زنين بحى بولاق الدكرور من وجود تجمعات للمخلفات بالإضافة إلى وجود تعديات علي الطريق العام

وعلى الفور وجه المحافظ حى بولاق الدكرور وهيئة النظافة والتجميل بتنظيم حمله مكبرة وتم خلالها رفع المخلفات ورفع كافة الإشغالات للمنشأت التجارية والمحال علي الطريق العام.

كما تعاملت المحافظة مع شكوي عدد من سكان شارع دياب بالطوابق بفيصل بحى الهرم من الانقطاع المتكرر للمياه فى بعض العقارات بالشارع

وقد وجه المحافظ حى الهرم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لبحث اسباب الشكوي وحلها وقد تم الانتهاء من اعمال الاصلاح وانتظمت عملية ضخ المياه بصورتها الطبيعية للعقارات المتأثرة .

وفي شكوي لسكان شارع كمال هويدى بحي العمرانية من وجود طفوحات بالصرف الصحى

وجه المحافظ حى العمرانية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التعامل معها حيث تم الدفع بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى و القضاء على أسباب الطفوحات.