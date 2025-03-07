نائب بالشيوخ: يوم الشهيد يأتي تتويجا لجهود الدولة وتقديرها لتضحياتهم

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر شهداء الحروب السابقة وضم أسرهم إلى صندوق الرعاية، واصفًا إياه بالقرار التاريخي الذي ينتصر لتضحيات أبطال الجيش المصري.

وأكد خضير، أن هذا القرار يثلج صدور أهالي الشهداء وذويهم، حتى من استشهدوا قبل عشرات السنين، ويؤكد أن الوطن لم ينسَ تضحياتهم. وأضاف أن القرار يعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الجيش المصري قدّم بطولات وتضحيات في كل العصور، وانتصر للكرامة والسيادة المصرية وحرر سيناء، كما يخوض حربًا ضارية ضد الإرهاب منذ سنوات في سيناء. واعتبر أن القرار تاريخي ومهم ويثير إعجاب ملايين المصريين.

واختتم الدكتور حسين خضير بالتأكيد على أن قرار الرئيس ينتصر لقوة الجيش المصري وبسالة القوات المسلحة، وتضحيات أبنائها في كل العصور.