منتخب المحليين يؤدي مرانه الرئيسي باستاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

أدى المنتخب الوطني للمحليين تحت قيادة الكابتن وائل رياض المدير الفني للفريق مرانه الرئيسي على استاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا المقررة بعد غد الأحد في لقاء الإياب ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق أهمية المباراة أمام المنتخب الجنوب أفريقي، وأن منتخب المحليين قادر على حسم التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأشاد المدير الفني بعناصر المنتخب والروح التي يتمتع بها اللاعبون والأداء المميز الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

من جانبهم، تعهد لاعبو منتخب المحليين بتخطي جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

يُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه