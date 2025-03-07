ليلة عودة ميتروفيتش للتهديف.. الهلال يهزم الفيحاء في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه الفيحاء بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

أنهى الهلال الشوط الأول من مباراته ضد الفيحاء، متقدمًا بهدف للا شيء، سجله لاعب خط الوسط محمد كنو في الدقيقة 18.

مباراة الفيحاء ضد الهلال

وفي الشوط الثاني، شارك الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بديلًا في الدقيقة 63، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ولم ينتظر ميتروفيتش كثيرًا لممارسة هوايته المفضلة بهز شباك الخصوم، حيث أضاف الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 89 من صناعة سالم الدوسري,

بهذا الفوز، قلص الهلال الفارق مع اتحاد جدة المتصدر، ليستمر في ملاحقة صدارة الدوري السعودي حتى الجولات الأخيرة.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة متصدر الترتيب، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.