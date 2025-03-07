كنيسة مار كوركيس في برطلة بالعراق تستذكر آلام يسوع

بحضور رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، المطران مار بندكتوس يونان حنو، راعي الأبرشية الجزيل الاحترام، استذكرت كنيسة مار كوركيس في برطلي بالعراق عصر اليوم الجمعة، آلا المسيح، حيث أقامت رتبة درب الصليب، التي ترأسها الأب الدكتور الخوأسقف بهنام بينوكا، يعاونه عدد من الشمامسة، وبحضور جمع غفير من المؤمنين.

كل يوم جمعة خلال فترة الصوم الكبير، تقام رياضة درب الصليب في الكنيسة، وتهدف هذه المناسبة إلى مرافقة يسوع في طريق آلامه، عبر وقفات وتأملات مستنبطة من الإنجيل المقدس، في جو من العبادة والتضرع.