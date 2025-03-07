إقامة رتبة درب الصليب في الجمعة الأولى من الصوم الكبير

احتفل الأب ديفد ملكي، كاهن رعية مار بهنام وسارة، والأب كريم كلش، كاهن إرسالية العائلة المقدسة للمهجرين العراقيين، برتبة درب الصليب في الجمعة الأولى من زمن الصوم الكبير.

وذلك في كنيسة العائلة المقدسة - سد البوشرية.

أقيمت الرتبة في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من المؤمنين من رعية مار بهنام وسارة، بالإضافة إلى أبناء المهجرين العراقيين المقيمين في لبنان.



خلال هذه الخدمة الروحية، ترنم الحضور بصوت واحد قائلين: “نسجد لك ياالله ونباركك.

كانت هذه المناسبة فرصة لتعميق الإيمان والتواصل الروحي بين المؤمنين، وتقديم التضرعات إلى الله في بداية فترة الصوم الكبير.