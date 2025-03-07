أسهم بـ 3 أهداف.. تريزيجيه يتألق في اكتساح الريان للخور بالدوري القطري

أبدع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في اكتساح فريقه الريان لضيفه الخور بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء الريان أمام الخور، عقب عودته من الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الرهيب الماضية أمام أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تريزيجيه يشارك بديلًا ويسهم في 3 أهداف مع الريان ضد الخور

وشارك تريزيجيه في مباراة الريان ضد الخور بديلًا، حيث دخل ملعب اللقاء في الدقيقة 46 بدلًا من زميله محمد سراج، قبل يسهم في 3 أهداف للرهيب، بواقع تسجيله هدف وصناعته لهدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق تريزيجيه بهدف للا شيء، سجله جوليان دي سرت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يشارك نجم منتخب مصر ويتألق خلال المباراة.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني لفريق الريان في الدقيقة 53 لزميله البرازيلي روجر جيديس، ثم سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 61، بعد مجهود فردي مميز، أنهاه بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الخور.

وقلص نايف مبارك الفارق لفريق الخور بهدف في الدقيقة 67، قبل أن يعزز آدم باريرو تقدم الريان بهدف رابع في الدقيقة 79.

واختتم محمد صالح خماسية الريان في شباك الخور، بعدما قدم تريزيجيه تمريرة حاسمة له في الدقيقة 86.

بذلك، خاض تريزيجيه مع الريان 15 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

بتلك النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 27 نقطة، لكنه ظل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد الخور عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.