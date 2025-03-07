وزارة الشباب تواصل تنفيذ الأمسيات الرمضانية "وصال"

واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)، تنفيذ فعاليات الأمسيات الرمضانية لهذا العام تحت مسمى "وصال"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشباب، وإحياء الأجواء الروحانية للشهر الفضيل من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية.

تتضمن الفعاليات ندوات دينية، وأمسيات إنشادية، وفعاليات رياضية، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية تهدف إلى تنمية الوعي والمعرفة لدى الشباب، كما تشمل الأمسيات جلسات حوارية مفتوحة مع الشخصيات العامة ورموز الفكر والدين لتعزيز قيم التسامح والانتماء.

ومن المقرر أن تستمر الأمسيات الرمضانية طوال شهر رمضان الكريم.