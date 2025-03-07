انطلاق مبادرة "واحة رمضان" من مركز شباب ناهيا

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة تدشين مبادرة "واحة رمضان" من مركز شباب ناهيا التابع لإدارة شباب كرداسة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب وتنمية مواهبهم شهد الإحتفالية أكثر من 2000من أهالي ونشء وشباب ناهيا.

بحضور النائبة هند رشاد والنائب خالد طايع ،السيد إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ،د. إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب ،وحسين أبو حجر رئيس مجلس الإدارة ،وعدد من مديري الإدارات المركزية والفرعية ،ومعاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب

وخلال كلمته بمناسبة التدشين، عبر الدكتور محمود الصبروط عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، والذي يجمعنا دائمًا على قيم التسامح والتعاون والإبداع.

وقال: "إن هذا الشهر يعد فرصة ذهبية لتعزيز القيم الروحية والاجتماعية بين شبابنا،

"واحة رمضان" منصة هامة لتسليط الضوء على مواهب الشباب في مجالات التواشيح، الزجل، الإنشاد، والفنون الأخرى".

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة ليست مجرد فعالية رمضانية، بل هي رسالة تعبر عن إيماننا بقدرات الشباب وإبداعاتهم، كما تؤكد على دورهم الفاعل في بناء المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل بين مراكز الشباب وأبناءنا الموهوبين بمختلف الأعمار وذلك وفق فعاليات ثقافية وإجتماعية تليق بهذا الشهر الكريم.

كما توجه بالشكر للسيد الوزير والسيد محافظ الجيزة على دعمهما المستمر لجميع المبادرات، وأعرب عن شكره لكل العاملين في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة،وإدارة تنمية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام، على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذه الفعاليات.

وفي الختام، دعا الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة جميع الشباب إلى المشاركة الفعالة في المبادرة، والتعبير عن إبداعاتهم، والاستفادة من البرامج التي ستُقدم خلال أيام شهر رمضان المبارك

شملت الإحتفاليه فقرات للإنشاد والشعر وفقرة لذوي الهمم واستعراض مميز من نشء المركز .

أشرف على الحفل الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب ،فتحي عبد المنعم مدير إدارة شباب كرداسه أشرف على نقلها رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ،خليل ابو زيد ومن إدارة تنمية الشباب رحاب عادل ،ايمان طاهر ،شارك بالتنظيم فريقي التطوع والجوالة.