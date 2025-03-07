البنك الأهلي يتقدم على المصري بهدفين في الشوط الأول بكأس مصر

انتهى الشوط الاول الذي يجمع فريقي المصري البورسعيدي والبنك الاهلي ضمن منافسات الدور ال ١٦ من بطولة كأس مصر على استاد الجيش ببرج العرب .

استطاع البنك الاهلي أن يتقدم على نظيره المصري بهدفين مقابل لاشيء ، رغم محاولات الفريق المصري لإحراز أهداف والسيطرة على الكرة الا أن البنك تغلب عليه واستحوذ على الكرة وسدد أهداف قوية في مرمى المصري .

دخل المصري بالتشكيل التالى لمباراة البنك الأهلي :

محمود جاد لحراسة المرمى

محمود حمادة ، باهر المحمدي ، خالد صبحي لخط الدفاع

أحمد عيد ، امادو با ، محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو ، عمرو سعداوي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

فيما دخل البنك الاهلي بتشكيل كالاتي :

أحمد صبحي لحراسة المرمى

هشام صلاح ، محمود الجزار ، داو سيريل ، اسحق يعقوبو لخط الظهر ، أحمد ربيع ، سعيدو سيمبوريه ، محمد فتحي كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

محمد ابراهيم ، ياو أنور كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أسامة فيصل.

البدلاء : عبد العزيز البلعوطي ، محمد عبد الغني ، أحمد سعيد ، محمد بسيوني، أحمد ياسر ريان ، محمد جريندو ، أحمد مدبولي ، سيرجي أكا ، مصطفى عبد الرحيم.