ads
الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يتقدم على المصري بهدفين في الشوط الأول بكأس مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الاول الذي يجمع  فريقي المصري البورسعيدي والبنك الاهلي ضمن منافسات الدور ال ١٦ من بطولة كأس مصر على استاد الجيش ببرج العرب .

استطاع البنك الاهلي أن يتقدم على نظيره المصري بهدفين مقابل لاشيء ، رغم محاولات الفريق المصري لإحراز أهداف والسيطرة على الكرة الا أن البنك تغلب عليه واستحوذ على الكرة وسدد أهداف قوية في مرمى المصري .

دخل المصري بالتشكيل التالى  لمباراة البنك الأهلي :

محمود جاد لحراسة المرمى 
محمود حمادة ، باهر المحمدي ، خالد صبحي لخط الدفاع 
أحمد عيد ، امادو با ، محمد مخلوف،  سامادو اتدجيكيو ، عمرو سعداوي لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، فخر الدين بن يوسف،  جون ايبوكا.

فيما دخل البنك الاهلي بتشكيل كالاتي :

أحمد صبحي لحراسة المرمى 
هشام صلاح ، محمود الجزار ، داو سيريل ، اسحق يعقوبو لخط الظهر ، أحمد ربيع ، سعيدو سيمبوريه ، محمد فتحي كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.
محمد ابراهيم ، ياو أنور كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد  أسامة فيصل.

البدلاء : عبد العزيز البلعوطي ، محمد عبد الغني ، أحمد سعيد  ، محمد بسيوني،  أحمد ياسر ريان ، محمد جريندو ، أحمد مدبولي ، سيرجي أكا ، مصطفى عبد الرحيم.

المصري البنك الأهلي بطولة كاس مصر