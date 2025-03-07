الشوط الأول.. الزمالك يتقدم علي مودرن سبورت بهدف في الكأس

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومودرن سبورت المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وكان الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت اعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، حسام حسن.

ويحل فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.