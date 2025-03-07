ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا تصل لـ250٪ على منتجات الألبان

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه في المكتب البيضاوي: "كندا تجعلنا ندفع أموال مبالغ فيها منذ سنوات على الأخشاب ومنتجات الألبان"، مستشهدا بالتعريفة الجمركية الكندية البالغة 250٪ على صادرات الألبان الأمريكية إلى البلاد. وأكد إن أمريكا ستفعل نفس الشيء.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قد نفعل ذلك اليوم أو سننتظر حتى الاثنين أو الثلاثاء. سنقوم بنفس الشيء. هذا ليس عدلا. لم يكن ذلك عادلا قط، وقد عاملوا مزارعينا معاملة سيئة."

وقبل يوم واحد فقط، يوم أمس الخميس، أعلن ترامب عن وقف مؤقت لمدة شهر واحد لجميع الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك على المنتجات التي تمتثل لمعاهدة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، إنه ينبغي توقع المزيد من التغييرات والتعديلات بشأن الرسوم الجمركية في المستقبل.