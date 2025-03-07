ليوناردو دي كابريو وأدريان برودي في مفاوضات لبطولة فيلم عن قصة إيفل نيفيل

دخلت استديوهات باراماونت في مفاوضات مع النجمين ليوناردو دي كابريو، وأدريان برودي، لبطولة فيلم عن سيرة متسابق الدراجات النارية ومؤد المشاهد الخطيرة إيفل نيفيل، والذي يقوم بإخراجه دايمان شازيل.

وأشار موقع “ديدلاين” إلى أن برودي التقى شازيل من أجل دور شيلي سالتمان، المؤلف والمروج الرياضي الذي تعرض لهجوم شرس من قبل نيفيل بمضرب من الألومنيوم، بعد تأليفه سيرة ذاتية غير لائقة عن متسابق الدراجات النارية. فيما رشح الاستوديو دي كابريو لأداء دور نيفيل.

يعتبر نيفيل شخصية بارزة في الثقافة الشعبية الأمريكية في سبعينيات القرن العشرين بفضل حركاته البهلوانية الجوية على متن دراجات نارية، وقفزاته الجريئة التي لا تعرف الخوف، واستعداده للمخاطرة بحياته من أجل هذه القفزات.