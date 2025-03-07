طمانة وشكر.. رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده الأكاديمية العسكرية | شاهد

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، صلاة الجمعة مع طلاب الأكاديمية العسكرية، وحرص على الاطمئنان على سير التدريبات خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بانضباط الطلبة وتميزهم البدني والتعليمي.

خلال لقائه بالطلبة، استعرض الرئيس مستجدات القمة العربية الأخيرة، وجهود مصر الإقليمية لتحقيق الاستقرار، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته.

وتناول الرئيس تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا التزام مصر بجهود تهدئة الصراعات واستعادة الاستقرار الإقليمي، مع الاستمرار في المساعي الحثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب التركيز على تثبيت التهدئة وإطلاق الأسرى.

في سياق آخر، طمأن الرئيس الشعب المصري على توافر جميع السلع الاستراتيجية، وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لأكثر من أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات في مصر تقوم على أسس قانونية وإنسانية لإنهاء الصراعات.

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه الشكر للشعب المصري على وحدته ودعمه للقيادة في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي لمصر والدول العربية رغم التحديات التي تواجه المنطقة.