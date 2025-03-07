وزارة الرياضة تطلق صالون برلمان شباب مصر "رمضان يجمعنا"

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي على تعزيز الوعي السياسي والثقافي لدى الشباب، أطلق برلمان شباب مصر صالونه الحواري تحت عنوان "رمضان يجمعنا"، والذي يُنفَّذ في سلسلة من اللقاءات الحوارية عبر تقنية الفيديوكونفرانس طوال شهر رمضان المبارك.

انطلقت أولى فعاليات الصالون أمس الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، بحوار ثري ومتميز مع النائب المهندس محمد السباعي، وكيل لجنة الموارد المائية والزراعة بمجلس الشيوخ، وأحد أبناء برلمان شباب مصر، حيث شغل سابقًا منصب رئيس برلمان الشباب كثاني رئيس له.

تناول الحوار "أدوار المجالس النيابية وتأثيرها في تكوين الهوية الوطنية"، حيث استعرض النائب محمد السباعي أهمية المجالس النيابية في صياغة السياسات العامة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب.

كما سلط الضوء على دوره تحت قبة مجلس الشيوخ، وأثر التجربة البرلمانية في صقل مهارات الشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في العمل العام.

ويُعد صالون "رمضان يجمعنا" منصة حوارية متميزة تجمع بين نخبة من الشخصيات العامة، والنواب، والخبراء، بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا الوطنية الراهنة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة الإيجابية في المجتمع.



وتستمر اللقاءات الحوارية طوال الشهر الكريم، حيث يشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى دعم وتأهيل الشباب وتعزيز وعيهم السياسي والثقافي.