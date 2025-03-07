بعد مشاركته بديلًا.. تريزيجيه يصنع ويسجل هدفين لـ الريان ضد الخور.. فيديو

تألق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه خلال مشاركته في مباراة فريقه الريان ضد الخور، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء الريان أمام الخور، عقب عودته من الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الرهيب الماضية أمام أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

شارك تريزيجيه بديلًا في مباراة الريان ضد الخور، وذلك في الدقيقة 46 بدلًا من زميله محمد سراج، قبل يسهم في هدفين للرهيب.

تريزيجيه يصنع هدف الريان الثاني أمام الخور

دخل تريزيجيه في أجواء اللقاء سريعًا، حيث صنع الهدف الثاني لفريق الريان في الدقيقة 53 لزميله البرازيلي روجر جيديس.

تريزيجيه يسجل هدف الريان الثالث

ولم يكتف تريزيجيه بذلك، بل سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 61، بعد مجهود فردي مميز، أنهاه بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الخور.

بذلك، خاض تريزيجيه مع الريان 15 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.