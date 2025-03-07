على أنغام الترانيم.. جوري بكر مع خالد الصاوي وغادة عادل في كواليس "المداح أسطورة العهد"

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها فيديوهات من كواليس تصوير مسلسل "المداح أسطورة العهد" والتي جمعتها بالفنانين خالد الصاوي وغادة عادل.

جاءت الفيديوهات عبر خاصية "الاستوري" على تطبيق "إنستجرام" واختارت جوري أن ترفق الفيديوهات بإحدى ترانيم المداح وهي تحمل اسم "لجيناك حابس" الشهيرة ضمن أحداث العمل في جزئه الرابع الذي عرض في رمضان الماضي.

يعرض الجزء الخامس من مسلسل المداح بعنوان "المداح أسطورة العهد" في رمضان هذا العام، وتجسد جوري خلاله شخصية نائلة بنت من بنات إبليس.



يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل ، خالد الصاوي ، جوري بكر ، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، وأحمد بدير، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل واخرين ، المسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتشارك جوري في رمضان أيضا بشخصية نادين زوجة خالد الصاوي ضمن أحداث مسلسل "سيد الناس" الذي يجسد بطولته الفنان عمرو سعد.

وتنتظر جوري في النصف الثاني من شهر رمضان عرض مسلسل "شباب إمرأة" الذي تشارك به مع النجمة غادة عبد الرازق.