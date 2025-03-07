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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد العربي للتايكوندو يهنئ محمد مصطفي لفوزه فى انتخابات اللجنة الأوليمبية

محمد مصطفي
محمد مصطفي
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ارسل الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة  ادريس الهلالي خطابا يهنئ فيه المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط بعد فوزه بالتزكية فى انتخابات اللجنة الاوليمبية على منصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاوليمبية

جاء الخطاب كالآتي : بمناسبة الخبر السعيد والمتعلق بفوزكم بمنصب نائب أول لرئيس اللجنة الاوليمبية يتقدم لسيادتكم رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد ادريس الهلالي أصالة عن نفسه ونيابة عن  كافة أعضاء المكتب المديري للاتحاد العربي للتايكوندو وكل مكونات أسرة التايكوندو العربي بأحر التهاني والتمنيات لكم ولاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري الشقيق بهذا الفوز الكبير والذى هو بمثابةه فخر كبير للرياضة العربية قاطبة بجميع ربوع الوطن العربي الحبيب

ونرجو من الله ان يعينكم فى المهام المنوطة بكم كما عهدنها معكم خلال حضوركم طيلة هذه المدة .. وفقكم الله الي كل مافي خير لهذه الرياضةه

كان المستشار محمد مصطفي قد فاز بمنصب النائب الاول فى انتخابات اللجنة الاوليمبية بعد الإعلان رسمياً عن غلق باب الترشح على الانتخابات التى تجرى يوم 25 أبريل المقبل وعدم تقدم أحد لمنافسته على هذا المنصب ليتم حسم المنصب بالتزكية.

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