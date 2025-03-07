ترامب: لن أسمح للاتحاد الأوروبي باستغلال الولايات المتحدة في فترة ولايتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن قد تفرض رسوما جمركية متبادلة اعتبارا من اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح ترامب، أنّ كندا تفرض رسوما جمركية مرتفعة للغاية على الأخشاب، مواصلا: "لن أسمح للاتحاد الأوروبي باستغلال الولايات المتحدة في فترة ولايتي".

وواصل: "الهند تفرض علينا تعريفات جمركية عالية، ولدينا أكبر شركات لتصنيع الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم".

وأشار، إلى أنّ الولايات المتحدة فقدت في عهد بايدن 7 آلاف وظيفة بقطاع صناعة السيارات، متابعًا: "كندا كانت تستغلنا لسنوات من خلال فرض الرسوم الجمركية".