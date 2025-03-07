تأجيل معرض "القلم" لفنون الخط العربي بالهناجر

تقرر تأجيل انطلاق معرض "القلم" لفنون الخط العربي، ليقام يوم الاثنين المقبل، في السابعة والنصف مساء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، بدلا من الأحد.

يقام المعرض ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر لمدة 5 أيام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية، برئاسة ڤيڤيان البتانوني، بالتعاون مع مدرسة القلم للخط العربي والزخرفة.

قومسيير المعرض المهندس محمد وهدان، ويشارك بالمعرض 45 فنانا وفنانة، يقدمون خلاله أعمالا متنوعة تبرز جماليات الخط العربي وتنوع أساليبه الفنية، بوصفه لغة بصرية نابضة بالحياة، وتُعبر عن هوية ثقافية متجذرة في وجدان الحضارة العربية والإسلامية، وذلك من خلال محورين رئيسيين: "البسملة" متجسدة في 40 لوحة فنية تعكس تنوع المدارس والأساليب الخطية، و"حِرف وحروف" الذي يُبرز التطبيقات الفنية للحرف العربي بخامات وتقنيات تتنوع ما بين الحرف اليدوية والتصنيع الرقمي، من خلال 31 عملا فنيا.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور طوال فترة إقامته من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ومن الثامنة حتى العاشرة مساءً

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على تطوير الحراك الفني في مصر، والتعريف بإمكانيات الخط العربي عبر العصور.