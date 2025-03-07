البابا تواضروس يستقبل الأنبا مرقوريوس لبحث شؤون إيبارشية جرجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة



استعرض الأنبا مرقوريوس مع قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة والرعاية داخل الإيبارشية، كما ناقشا بعض الأمور الرعوية والتنموية الخاصة بكنائس جرجا.

يأتي اللقاء في إطار الاهتمام المستمر الذي يوليه قداسة البابا لشؤون الإيبارشيات، ومتابعته المنتظمة لاحتياجات الكهنة والشعب، والتأكيد على تطوير الخدمات الكنسية وتعزيز العمل الرعوي في مختلف أنحاء مصر.