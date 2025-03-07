غدًا.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير مشاهدها في "نص الشعب اسمه محمد"

تعود الفنانة غادة إبراهيم غدًا السبت لتصوير مشاهدها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وذلك بعد قضاء أجازة مع العائلة في شهر رمضان.

وتقترب غادة من إنهاء مشاهدها بالكامل، تمهيدًا لانطلاق المسلسل على قناة “MBC” ومنصة "شاهد" خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

وأعربت غادة إبراهيم، في بيان صحفي، عن حماسها الكبير للمسلسل مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها لم تجسدها من قبل وتحمل الكثير من المفاجآت، واشارت إلى أن العمل مليء بالإبداع والرسائل الهادفة التي ستلقى إعجاب المشاهدين في رمضان.

وأوضحت غادة أن المسلسل يمتلك حبكة قوية وأحداثًا مشوقة ستجعل الجمهور مترقبًا لكل حلقة، معربة عن تفاؤلها بنجاح كبير نظرًا للأسماء اللامعة المشاركة في البطولة والقصة الاجتماعية العميقة التي يناقشها.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم: عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، غادة إبراهيم، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، كريم سامي وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

تدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري.