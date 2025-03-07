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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أتوبيس الفن يواصل جولاته الميدانية للأطفال ويصل إلى قصر البارون

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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يواصل أتوبيس الفن الجميل، جولاته الميدانية للأطفال خلال شهر مارس الحالي، ضمن أچندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر البارون بمصر الجديدة، زيارة ميدانية لعدد من أطفال مركز تنمية القدرات بحلوان، تعرفوا خلالها على تاريخ إنشاء المبنى الذي شيده البارون إمبان على قاعدة متحركة تسمح بدورانه بزاوية ٣٦٠ درجة، مما يسمح بدخول الشمس إلى مختلف أجزائه على مدار اليوم.

خلال الزيارة استمتع الأطفال بجولة شملت الإطلاع على قاعة العرض التى تضم صورا توثق مراحل بناء وتخطيط مصر الجديدة، بجانب تفقد التماثيل والنوافذ والعناصر المعمارية التي تزين أرجاء القصر، وكذلك الأبراج المتفردة التي تجمع بين الطرز الهندية والإسلامية.

وتواصلت فعاليات الزيارة الميدانية المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بورش فنية للأطفال، نفذها طلاب كلية التربية الفنية، منها ورشة تصميم لوحات للقصر، وأخرى لعمل فواصل للكتب، وأخيرا ورشة عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

نفذ الفعاليات أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، واستمرارا لجولات مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة للتعريف بالمعالم الأثرية والتراثية، وترسيخ حب الاستكشاف والمعرفة لدى الأطفال.

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