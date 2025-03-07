صحة الدقهلية : دورة تدريبية علي أعمال سلاسل الإمداد

نظمت وحدة المستلزمات بمديرية الصحة بالدقهلية الدورة التدريبية علي أعمال سلاسل الإمداد وذلك بحضور ما يقرب من 100 مسئول إمداد أدوية و مستلزمات بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة .



يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بتكثيف التدريبات لرفع كفاءة مسؤولي الإمداد بالمستشفيات و الإدارات الصحية لتوفير كافة الاحتياجات من المستلزمات و الأدوية وحسن استغلالها لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.



وأوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ، أن الدورة التدريبية تضمنت، عقد اجتماع وورشة عمل لمسؤولى امداد المستلزمات و الادوية بالمستشفيات والإدارات الصحية، للتدريب علي مهام الإشراف، وكيفية تحريك الرواكد، وصرف المستلزمات و الادوية من المخزن الإقليمي للمديرية.



فيما أضافت الدكتورة مروة العفيفى ،مدير الوحدة المركزية للمستلزمات أن الدورة اشتملت على تدريب مستخدمي منظومة الشراء الموحد على استلام الأذون المسعر، وتحويلات الصرف من المخزن الاقليمي، وتسجيل الاستهلاك الشهري، واستخراج نموذج استعجال التوريد، ومعرفة مستوى عمل كل جهة على المنظومة.

