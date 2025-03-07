سعر الحديد اليوم 7 مارس 2025

سجل سعر حديد التسليح ، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الطن نحو 39 ألف جنيه من حديد عز الدخلية و 38.5 ألف جنيه لكل من حديد الجارحي و السويس للصلب.

وبلغ سعر الطن نحو 38.5 ألف جنيه من حديد بشاي و 38 ألف جنيه من حديد العتال و 37.3 ألف جنيه من حديد المراكبي.

سجل سعرالطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل والمصريين و 36.5 ألف جنيه من شركتي المعادي والمدينة

وبلغ سعر الطن نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و عطية للصلب و 35.8 ألف جنيه من شركة العشري للصلب و34 ألف جنيه.من شركة سرحان و بيانكو.