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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الحديد اليوم 7 مارس 2025

حديد التسليح
حديد التسليح
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سجل سعر حديد التسليح ، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، داخل الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الطن نحو 39 ألف جنيه من حديد عز الدخلية و 38.5 ألف جنيه لكل من حديد الجارحي و السويس للصلب.

وبلغ سعر الطن نحو  38.5 ألف جنيه من حديد بشاي و 38 ألف جنيه من حديد العتال و  37.3 ألف جنيه من حديد المراكبي.

سجل سعرالطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل والمصريين و 36.5 ألف جنيه من شركتي المعادي والمدينة 

وبلغ سعر الطن  نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و عطية للصلب و 35.8 ألف جنيه من شركة العشري للصلب  و34 ألف جنيه.من شركة سرحان و بيانكو.

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