إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص، اليوم في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، أسفل كوبري السفاينة طوخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع خادث تصادم سيارة ملاكي واخري سوزوكي، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية أسفل كوبري السفاينة بطوخ.

انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق ون