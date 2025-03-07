الحلقة السادسة من "الحلانجي" .. عبير صبري تلجأ لـ "دجال"

ضجةً كبيرةً أثارتها الفنانة عبير صبري، فور ظهورها في الحلقة السادسة من مسلسل "الحلانجي" الذي يعرض حصرياً على قناة النهار يومياً الساعة 8 مساءً في رمضان .

ظهرت عبير صبري ضمن أحداث الحلقة السادسة وهي تلجأ لدجال لكي تطلب منه أن تخاوي جن لكي تملك الدنيا بما فيها، لكن طلبها أثار استغراب الدجال بعدما أخبرته أنها تريد أن تخاوي ملك.

وفي مشهد أثار دهشة الجمهور فور ظهور "جيجي" التي تجسد شخصيتها عبير صبري بملامح غريبة بعد وصولها للدجال لكي تحقق طلبها بعدما أخبرته أنها تشعر بأن هناك أحد يرافقها منذ الصغر وتشعر بأشياء غريبة.

قصة مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعياً يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريراً بالفطرة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال.

إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

يعرض المسلسل على قناة النهار دراما يومياً في تمام الساعة 8 مساءً، والنهار الساعة 10 مساءً، وقناة الظفرة الساعة 9 مساءً، وقناة روتانا دراما 1 صباحاً، وlbc الساعة 11 مساءً، كما يعرض على منصة Viu.