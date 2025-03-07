الحلقة السابعة من "أهل الخطايا" .. استيقاظ أحمد فهيم من الغيبوبة وإدمان ابن شقيقة جمال سليمان

تصاعد كبير ومفاجأت صادمة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، من أبرزها أدمان ابن هاجر أبو زيد" هنادي عبد الخالق"، شقيقة نوح المخدرات، والمفارقة الغريبة في العمل، هو أن هاجر هي من تقوم بتصنيع المخدرات التي يتعطاها نجلها، وذلك ضمن خطة درغام"محمود السراج"، والتي اشعلت هاجر وشقيقها نوح وعائلته النار في جسده، مما جعل أعوانه ينتقمون له.

بدأت الحلقة السابعة من المسلسل بشكوك أبناء نوح "جمال سليمان"، فى شيء غريب حدث له، وهم لا يعرفون انه تزوج من هند"فرح الزاهد" سراً.

وكشفت الحلقة عن إقناع راما "نوران ماجد"، إلهامي "محمد ثروت"، بالذهاب معها في صالة للقمار من أجل الحصول على المال الكثير في محاولة منها، لجعله يدمن لعبة المقار، خاصة بعدما علمت بإمتلاكه الكثير من المال.

وفجرت مفاجأة صادمة لجمهور العمل، وهي عمل هاجر ابو زيد" هنادي عبد الخالق"، شقيقة نوح "جمال سليمان" في تصنيع المخدرات، بعدما تم إيقافها عن العمل في الصيدلية التي كانت تعمل بها بسبب نقص العديد من الأدوية الخاصة بالإدمان، وعرض عليها ميمون "إسلام كابونجا" العمل معه في تصنيع المخدرات، وأعطاها الكثير من المجال مما جعلها توافق على كل ما يريده.

كما كشفت الحلقة مفاجأة أخرى وهي أن ميمون "إسلام كابونجا"، يجعل هاجر "هنادي عبد الخالق"، تصنع المخدرات ويقوم بإعطائها لنجلها، دون علمها وجعله يدمن المخدرات.

وأوضحت أن كلا من وردة "رانيا يوسف"، وإلهامي"محمد ثروت" شقيقا نوح "جمال سليمان"، يحاولون إقناعه بتقسيم ميراث شقيقهم أدم "أحمد فهيم"، الذي أصيب بغيبوبة بعد ذبح والدة الصغير، وهو ما يجعله يرفض بشكل قاطع.

تنتهي الحلقة بمفاجأة لكل محبي مسلسل "أهل الخطايا"، وتجعلهم أمام نفس السؤال في كل حلقة وهو وماذا بعد؟، حيث يحرص المخرج رؤوف عبد العزيز دائما على استدراج المشاهد وجعله دائما في حالة شغف وترقب لمعرفة الأحداث المقبلة، وتكون نهائية الحلقة السابعة، وهي استيقاظ أدم "أحمد فهيم" من الغيبوبة، مما يجعل جميع حسابات أشقائه تختلف وتتغير بعد عودة من الغيبوبة لنرى ماذا سوف يحدث خلال الحلقات المقبلة.

قضايا واقعية في إطار درامي مشوق

يرتكز العمل على أحداث مستوحاة من الواقع، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على تأثير الطمع والجشع في تغيير مصائر البشر، من خلال حبكة درامية مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات.

أبطال “أهل الخطايا”

يشارك في بطولة المسلسل بجانب جمال سليمان كل من: سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.