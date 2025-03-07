كرة القدم النسائية| لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المعادي واليخت في الدوري

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة المعادي واليخت، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الكرة النسائية بالأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأمل ناصر.

خط الوسط: لولو نصر وسيرين غطاس وحبيبة عمر وأشرقت عادل ومنة طارق.

خط الهجوم: شارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد ونادين محمد ونور إدريس وماريل عماد ومريم عفيفي وثريا أشرف ونادين غازي.