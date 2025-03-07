وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال وزير الداخلية - في برقيته - "بأسمى مشاعر التوقير والتقدير والإجلال؛ يُسعدنى بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة؛ مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان".

واضاف وزير الداخلية: "تلك الذكرى الخالدة التي امتزج فيها يقين الإيمان بالله وبقيم الفداء من أجل الوطن في أيام شهر رمضان المبارك؛ تأي كل عام؛ لتتجسد فيها معاني الإيمان والعزيمة والإرادة الصلبة وتجيش في نفوسنا مشاعر الفخر، والاعتزاز بالنصر، وتترسخ عقيدة بقاء مصر الكنانة بقيادتكم الحكيمة دائمًا قوية رايتها عالية خفاقة بين الأمم يحدوها الأمن والاستقرار.. حفظ الله مصر من كل سوء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

