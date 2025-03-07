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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فريق أطباء «بني عبيد التخصصي» ينجح في تركيب مسمار نخاعي لمُسنة عمرها 95 عاما

جانب من العمليات
جانب من العمليات
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أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إنجاز جديد لمستشفى «بني عبيد التخصصي» التابع للأمانة.

حيث أعلنت مستشفى بني عبيد التخصصي ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، عن قيام فريق العمل من أطباء قسم جراحة العظام والفرق الطبية المعاونة ضمن أعمال لستة عمليات قسم جراحة العظام ، بإجراء جراحة لحالة كسر بالفخذ لسيدة تبلغ من العمر 95 عامًا وقام الفريق الطبي بتحضير الحالة قبل الجراحة مع توفير مكان فى الرعاية المركزة

كما قامت  الدكتورة رحاب المرسي ، اخصائي التخدير،  بتخدير الحالة بطريقة epidural anathesia لتجنب الدخول فى مضاعفات التخدير ، نظرًا لسن المريضة المتقدم 
واوضحت امانة المراكز ، ان الحالة حاليًا تتلقى العلاج وتحت المتابعة بعد تركيب مسمار نخاعي لها.

في ذات السياق تم تركيب شرايح ومسامير لحالة تعاني من كسر مضاعف بالساعد ، كما تم رفع شرايح لحالة أخرى تعاني من إلتهاب صديدي مزمن منذ سنوات وجميع الحالات بحالة جيدة.

ووجهت الامانة  الشكر لكل من : الدكتور أسامة شبانة ، رئيس القسم جراحة العظام ، والدكتور السيد ماهر، الدكتور عبد أنور ، الدكتور محمود سعد ، اخصائي العظام بالمستشفى ، والدكتورة رحاب المرسي ، الدكتور هشام زيدان ،اخصائي تخدير، وبمعاونة  سمر العزب ، فني صيانة ، ومحسن شعيب ،فني أشعة ، بجانب فريق تمريض العمليات.

 

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امانة المراكز الطبية المتخصصة وزارة الصحة والسكان مستشفى بني عبيد التخصصي ا بني عبيد التخصصي