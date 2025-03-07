الحوثيون يمنحون إسرائيل 4 أيام للعدول عن قرارها بمنع المساعدات عن غزة

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، إن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم تقوم تل أبيب بالعدول عن قرارها بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة في غضون أربعة أيام، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وشنت الجماعة أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن التابعة لإسرائيل منذ نوفمبر 2023، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، لكنها أوقفت الهجمات في يناير الماضي بعد الوصول إلي وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف عبد الملك الحوثي: "سنحدد مهلة اربعة ايام. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد أربعة أيام في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستمر في إغلاق المعابر بالكامل، فسنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي."

وفي 2 مارس، منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، في ظل وجود خلافات بشأن الهدنة، ودعت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.

وقال الحوثيون، في فبراير الماضي إنهم سيتخذون إجراءات عسكرية إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة بالقوة.