شادي الزيني : تلقينا تكليفًا من الرئاسة بإعداد مخطط مستدام لإعمار قطاع غزة

تحدث الدكتور شادي الزيني، استشاري التخطيط العمراني وعضو فريق إعداد مخطط إعادة إعمار غزة، عن انطلاق عملية إعادة الإعمار في القطاع ، مؤكدًا، أنها جاءت بناءً على تكليف من مؤسسة الرئاسة لوزارة التعليم العالي بإعداد مخطط شامل ومستدام للإعمار.

وقال الزينى في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى تشكيل فريق عمل متخصص من مختلف الجامعات المصرية نظرًا لما تتمتع به من خبرة واسعة في المشاريع القومية المشابهة لهذا المشروع الكبير، وكان وزير التعليم العالي نفسه على رأس هذه المجموعة.



وأكد أن العمل كان مستمرًا على مدار الساعة لإعداد المخطط على أسس علمية دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن للقطاع.

وأشار الزيني إلى أن الوصول إلى خطة منطقية وقابلة للتنفيذ يتطلب رصدًا دقيقًا للوضع الحالي، حيث تم التنسيق مع جهاز المخابرات العامة خلال مراحل العمل المختلفة للحصول على جميع البيانات اللازمة عن الوضع الفعلي على الأرض، وجرى تحليل ودراسة جميع التقارير والدراسات السابقة المتعلقة بقطاع غزة من مختلف الجهات ذات الصلة.