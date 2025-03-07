ads
الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين ترفض الرسوم الجمركية الأمريكية وتتهم واشنطن بـ"الحمائية والتنمر"

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، رفضها القاطع لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20 بالمئة على الواردات الصينية، متهمة واشنطن بممارسة "الحمائية والأحادية والتنمر".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخو" أن المتحدث أدلى بهذه التصريحات ردا على استفسار ذي صلة.

ووصف المتحدث هذا القرار بأنه "ممارسة نموذجية للحمائية والأحادية والتنمر"، مشيرا إلى ما ورد بكتاب أبيض أصدرته الصين حديثا بعنوان "السيطرة على المواد المتعلقة بالفنتانيل - إسهام الصين"

وأضاف المتحدث أن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، والنظر إلى قضية الفنتانيل الخاصة بها وحلها بطريقة موضوعية وعقلانية، بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين.

الصين الرسوم الجمركية الأمريكية واشنطن