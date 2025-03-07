في رمضان .. تعرفي على طريقة تصنيع الجبنة الماسكربونى

تقدم البوابة نيوز لسيدات البيوت طريقة تصنيع الجبنة الماسكربونى، في رمضان.

الجبنة الماسكربونى (Mascarpone) هي نوع من الجبن الإيطالي الطري والكريمي، يُستخدم عادة في الحلويات مثل التيراميسو، ويمكن استخدامه في الأطباق المالحة.

تصنيع جبنة الماسكربونى يتطلب دقة في النسب والخطوات لضمان الحصول على القوام الكريمي المميز.

طريقة تصنيعها في المنزل



المكونات





1 لتر من الكريمة الطازجة (كثافة 30-40%

دهون).

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج أو

الخل الأبيض.



الأدوات



قدر غير لاصق

مقياس حرارة طبخ

قطعة قماش شاش أو قطعة قماش نظيفة لتصفية الجبن

مصفاة



خطوات التصنيع





1. تسخين الكريمة

ضع الكريمة في قدر غير لاصق على نار متوسطة

استخدم مقياس الحرارة لمراقبة درجةالحرارة

تسخين الكريمة حتى تصل إلى 85°م (185°ف).

تأكد من تحريك الكريمة بلطف باستمرار لتجنب الاحتراق



2. إضافة عصير الليمون أو الخل:



عندما تصل الكريمة إلى درجة الحرارة المطلوبة، أضف ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل

استمري في التحريك بلطف لمدة 2-3 دقائق

ستلاحظي أن الكريمة تبدأ في التخثر والتحول إلى قوام أكثر سمكًا.



3. تبريد الخليط

أبعدي القدر عن النار واتركى الخليط يبرد إلى درجة حرارة الغرفة (حوالي 30 دقيقة)



4. تصفية الجبن

ضع قطعة قماش شاش أو قطعة قماش نظيفة في مصفاة فوق وعاء

صب الخليط المبرد في القماش.

اربط يالقماش وعلقه في مكان بارد (مثل الثلاجة) لمدة 12-24 ساعة لتصفية المصل الزائد والحصول على القوام الكريمي المطلوب.



5. التخزين

بعد التصفية، انقل جبنة المسكربون إلى وعاء محكم الغلق.

يمكن حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.



ملاحظات



تأكد من استخدام كريمة طازجة وعالية الجودة للحصول على أفضل نتائج

إذا كانت الجبنة سميكة جدًا، يمكنك إضافة القليل من الكريمة الطازجة لتليينها

يمكن استخدام جبنة المسكربون في الحلويات مثل التيراميسو، أو كقاعدة للصلصات الكريمية في الأطباق المالحة.