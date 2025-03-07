الحلقة السابعة من مسلسل «حكيم باشا».. مصطفى شعبان يأخذ زوجته وابنه إلى القصر

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وتم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، بحديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم"، ومواجهته بحقيقة ما في قلبه له بعد أن طلب منه أن يأخذ ابنه وزوجته ويجلسون في مكان بعيد عن القصر خوفا عليه.

لكن "حكيم- مصطفى شعبان" قال لعمه أنه سوف يتزوج من "غزل- دينا فؤاد"، وتأتي على القصر لتعيش معه، وطلب منه أن يشهد على عقد زواجه ولكنه رفض، فقال له أن والده "رضوان- أحمد صادق" موجود على قيد الحياة.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، زواج "حكيم- مصطفى شعبان" رسميًا من "غزل- دينا فؤاد"، ثم ذهبت معه إلي القصر وقالت لها "برنسه- سهر الصايغ" أنها هي التي لها الكلمة في هذا القصر.

انتهت الحلقة، على أن "صفا- هاجر الشرنوبي" طلبت من "غزل- دينا فؤاد" أن تجلس في غرفتها حتى يتم تجهيز أوضتها في القصر.

جدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.