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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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فضائيات

كاتب صحفي: تطور قواتنا المسلحة على رأس أولويات الرئيس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الكاتب الصحفي علي السيد، في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" حول دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز قدرات القوات المسلحة، أن الرئيس حريص دائمًا على متابعة الأنشطة التدريبية للأكاديمية العسكرية وزيارة الطلاب العسكريين بشكل دوري.

وأضاف أن هذه الزيارات تهدف إلى تحفيز الطلبة وتعزيز مستوى كفاءتهم والانضباط لديهم، مشيرًا إلى أن الرئيس يولي أهمية كبيرة بتحديث القوات المسلحة لضمان قدرتها على حماية مصر من أي تهديدات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دومًا ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، وأنه يواصل دعوته إلى الوحدة الوطنية في الأوقات الصعبة.

ونوه إلى أن الرئيس كان قد تحدث في إحدى زياراته عن أهمية استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي مخاطر محتملة، لافتًا إلى أن الشعب المصري يضحي من أجل بناء قوة عسكرية قادرة على حماية أمنه وكرامته.

وأكد أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بضرورة دعم القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الشعب قادر على التفرقة بين الحقائق والشائعات التي حاولت جهات معادية نشرها خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن محاولات التحريض ضد مصر كانت فاشلة والزمن يثبت أن الشعب المصري قادر على مواجهة التحديات بروح وطنية عالية.

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