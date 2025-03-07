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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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صلاة تراويح السابع من رمضان من مسجد عمرو بن العاص.. صور

صلاة تراويح السابع
صلاة تراويح السابع من رمضان من مسجد عمرو بن العاص
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في سابع أيام شهر رمضان المبارك، رصدت كاميرا البوابة نيوز مشاهد روحانية مؤثرة من مسجد عمرو بن العاص، حيث اجتمع آلاف المصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح في أجواء إيمانية مميزة، غمرت السكينة قلوب المصلين، بينما ترددت آيات الذكر الحكيم في أرجاء المسجد، مما أضفى شعورًا بالطمأنينة والخشوع.

شهد المسجد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على أداء الصلاة في هذا المكان التاريخي، مستشعرين بركة الشهر الفضيل. ارتسمت ملامح الفرح والرضا على وجوه الحاضرين، تعبيرًا عن سعادتهم ببلوغ هذا الموسم الإيماني العظيم. ومع تلاوة القرآن الكريم بصوت شجيّ، ساد الصمت والخشوع، فيما علت أصوات الدعاء والتضرع إلى الله، خاصة خلال دعاء القنوت الذي أدمع العيون وحرك القلوب.

 

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