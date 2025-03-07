محافظ أسيوط عن تنظيم مائدة لـ3000 شخص: مظاهرة حب ودليل على الوحدة

عقب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على إقامة المحافظة مائدة افطار تسع 3000 شخص، قائلاً: "المائدة كانت عبارة عن مظاهرة حب، ودليل على الوحدة الشاملة بين شعب أسيوط كبار وصغر وأغنياء وفقراء".

وأضاف "أبو النصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الإقبال على المائدة كان رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي مفادها: "أننا نحبه ونؤيده ونقف ورائه، وبأن الشعب مستعد لفعل أي شيء، لكي يثبت للعالم أجمع بأنه لا يستطيع أحد أن يُفرقه".

ولفت إلى أن فكرة الإفطار الجماعي جاءت من الحب والتراحم الموجودين في الإسلام، ومن حب الوطن، فالجميع كان يعمل في خلية نحل لخروج مائدة الرحمن بهذا الشكل.

وتابع "أبو النصر": "الواحد نفسه يحضن شعب أسيوط، أنا بعتبر نفسي محافظ محظوظ، ومن حبي في أسيوط حبيت أفطر مع شعب أسيوط، ومن هنا أجتمع مع شعب أسيوط على طرابيزة واحدة، فالمحافظة بمثابة بيت العيلة التي تجمع شعب المحافظة في مكان واحد".

وأشار إلى أن محافظة أسيوط مهتمة بالاستماع إلى أبناء المحافظة والاهتمام بأفكارهم، والعمل على تنمية هذه الأفكار، ومن هذا المنطلق اهتم بمستشفى حورس، وتم تحديد الأراضي الجديدة الصالة للزراعة، وتدوير الخردة لكي تتحول إلى منتجات حقيقية، وتشغيل أبناء المحافظة في المهن الفنية والصناعية، وتشغيل الفتيات في المنتجات الأسرية، لكي يكون فكر الشباب قائم على الإنتاج.