غداً.. الجنايات تبدأ محاكمة قاتل زوجته في حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة غداً السبت أولي جلسات محاكمة قاتل زوجته بحلوان عمداً لشكه في سلوكها أمام الدائرة الخامسة جنايات حلوان برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر .

وكشف أمر إحالة النيابة العامة للمتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل عمدًا المجني عليها "سحر.ف" بأن عقد العزم على الخلاص منها لسخطه عليها وأعد لذلك الجرم سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وما إن ظفر بها حتى وثَق يديها وقدميها وأنهال عليها بوحشية بأن وجه اليها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها نتج عنها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق؛ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة وفارقت الحياة بالغًا من ذلك مقصده وهو إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى حيث أنه في ذات الزمان والمكان أحتجز المجني عليها "فاطمة م" دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بأن أغلق باب الشقة لإحكام قبضته عليها ووالدتها مستغلًا ضعفها وقلة حيلتها حال كون ذلك الاحتجاز مصحوبًا بتعذيبات بدنيه وقعت على جسدها تلك التي أبانها تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق وحال كونها طفله لم تجاوز الثماني عشر سنة ميلاديه على النحو المبين بالتحقيقات.



وأشار الى أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخنً بندقية خرطوش" بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخصًا له حيازتها أو احرازها.