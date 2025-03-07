رفضت دفع أجرة الرحلة .. حجز سائق بشركة توصيل تشاجر مع أجنبية بالبساتين

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة اتهام سيدة أجنبية لسائق، باحتجازها داخل السيارة ومعاملتها بطريقة سيئة، وأمرت النيابة بحجز السائق على ذمة التحريات، وعرضه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه لاي مواد مخدرة.

كما أمرت بالاستعلام عن السيارة التى يقودها واوارقها، وكذلك الاستعلام عنه من الشركة.



القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة لتعامله مع سيدة أجنبية بطريقة سيئة وإغلاق الباب عليها بمنطقة البساتين.

جاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مارس تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الشاكية بتضررها من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بتوصيلها من محل سكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى أحد الأماكن بدائرة القسم مقابل أجرة متفق عليها وقيامه بطلب مبلغ إضافى فرفضت فقام بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول إلا عقب إعطائه المبلغ الإضافى.



أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اقر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب عدم دفعها قيمة رحلة إضافية عقب توصيلها لمحل سكنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.