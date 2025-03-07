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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

علاج طبيعي تنفسي للبابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
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أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن البابا فرنسيس قد قضى يومه حيث واصل تلقي العلاجات الطبية، بما في ذلك العلاج الطبيعي التنفسي.

 كما تم التناوب بين التهوية الميكانيكية غير الباضعة خلال الليل والأكسجين عالي التدفق عبر القنيات الأنفية خلال النهار.

أمضى البابا  صباح اليوم نحو عشرين دقيقة في الصلاة داخل الكابلة، بينما تابع نشاطاته العملية خلال اليوم. من الناحية الطبية، أفاد الأطباء بأن حالته مستقرة، رغم أنها تظل ضمن إطار معقد. أما بخصوص التوقعات بشأن تطور حالته الصحية، فقد تم الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان عنها بعد. 

وفي إطار التحديثات الطبية، أعلنت الدار أنه لن يتم إصدار نشرة طبية هذا المساء نظرًا لاستقرار الحالة الصحية، بينما سيتم نشر تحديث طبي جديد غدًا، السبت ٨ مارس ٢٠٢٥.

فرنسيس البابا فاتيكان