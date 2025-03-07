تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق الاول لكرة القدم لمواجهة فريق البنك الاهلي في الدور ال ١٦ لبطولة كاس مصر .
تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي :
محمود جاد لحراسة المرمى
محمود حمادة ، باهر المحمدي ، خالد صبحي لخط الدفاع
أحمد عيد ، امادو با ، محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو ، عمرو سعداوي لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن لخط الهجوم.
البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.