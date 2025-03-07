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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

الفريق المصري البورسعيدي
الفريق المصري البورسعيدي
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أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق الاول لكرة القدم لمواجهة فريق البنك الاهلي في الدور ال ١٦ لبطولة كاس مصر .

 

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي :

محمود جاد لحراسة المرمى 
محمود حمادة ، باهر المحمدي ، خالد صبحي لخط الدفاع 
أحمد عيد ، امادو با ، محمد مخلوف،  سامادو اتدجيكيو ، عمرو سعداوي لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، فخر الدين بن يوسف،  جون ايبوكا.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي المصري بطولة كاس مصر