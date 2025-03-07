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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام موردن سبورت.
كان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الأخيرة قبل مباراة اليوم.

الزمالك ستاد القاهرة الدولي مودرن سبورت كاس مصر